Baht Oyunu 16. bölüm izle Kanal D HD tek parça özetsiz

Büyük hayran kitlesi olan Baht Oyunu dizisi 16. bölüm izleyicisiyle yeni bölümde buluşuyor. İlgi çeken senaryosuyla Baht Oyunu dizisinin yeni bölümü Kanal D ekranlarında 5 Ekim Salı günü saat 20:00'de ekranlara geliyor.

05 Ekim 2021 13:00
Baht Oyunu 16. bölüm izle Kanal D HD tek parça özetsiz
Baht Oyunu 16. bölümü 5 Ekim Salı günü Kanal D'de yayınlanıyor ve hayranları yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Yeni bölüm Baht Oyunu oyunculukları ve sevimli karakterleriyle aşk hikayesini gözler önüne seriyor.
Yeni bölüm Baht Oyunu izlemek için bugün akşam saat 20:00'de Kanal D'yi izleyebilirsiniz veya sonrasında dizinin kendi internet sitesinden tekrarını izlenebilir.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHT OYUNU 16. BÖLÜM ÖZET

Romantik bir anda kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal'in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır.

İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada'nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe'nin Ada ve Bora'yı ayırma planları devreye girer.

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BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE ÖZET?

Bora, Ada'nın ayrılık nedenine ikna olmaz ve işin aslını öğrenmeye çalışır. Ada gerçeği söyleyemediği için ailesindeki kadınların kötü bahtını öne sürer. Böylece Bora'yı kendinden uzak tutacağını düşünür ama Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada'dan vazgeçer.

TÜM BÖLÜMLERİ İLE BAHT OYUNU TIKLAYIN

BAHT OYUNU DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisi her Salı günü ekranlara geliyor. Her Salı olduğu gibi bu Salı günü de yanı 5 Ekim 2021'de Baht Oyunu yeni bölümü olan 16. bölüm ile ekranlarda olacak.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMAN




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