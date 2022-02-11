Bahreyn Grand Prix'i 2036'ya kadar F1 takviminde

Yapılan açıklamada Bahreyn Grand Prix'sinin 2036'ya kadar Formula 1 takviminde yer alacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Bahreyn Grand Prix'i 2036'ya kadar F1 takviminde
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11 Şubat 2022 23:59
Bahreyn Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2036'ya kadar yer almaya devam edecek.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Bahreynli yetkililerle yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin ev sahipliği yaptığı yarışın, en az 2036'ya kadar Formula 1'de yer alacağı kaydedildi.

Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

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