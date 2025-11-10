Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklama talebi!

Futbolda bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 17'si hakem 1'i gazeteci 1'i de Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya olmak üzere toplamda 19 kişi tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

calendar 10 Kasım 2025 14:57
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklama talebi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Murat Ağırel'in haberine göre; Futbolda bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 17'si hakem 1'i gazeteci 1'i de Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya olmak üzere toplamda 19 kişi tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Müsabaka Sonucunu Etkileme' suçlarından; gazeteci Umut Eken hakkında ise sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı iddiasıyla 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan gözaltı kararı verilmişti.

MURAT ÖZKAYA: "O MAÇLA İLGİLİ BİLDİRİM YAPTIM"


Gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin aktardığı gelişmeye göre; Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın ifade ve sorgu işlemleri tamamlandı.

Özkaya ifadesinde, "herhangi bir bahis sitesine üyeliği olmadığını, Eyüpspor - Altınordu maçıyla ilgili yasal bildirimleri yaptığını, Gençlerbirliği kalecisi hakkında gelen bilgiyi Gençlerbirliği kulübü yöneticilerine aktardığını" söyledi.

Özkaya kendisine itibar suikasti yapıldığını, suçsuz olduğu halde mağdur edildiğini ifade etti.

M. FATİH SARAÇ: "BAHİS ÜYELİĞİM YOK, ŞİKE TEKLİFİ GELMEDİ"

Kasımpaşa Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Fatih Saraç'a dört soru soruldu. Saraç kendisinin, bahis sitesi üyeliğinin olmadığını, bahis oynamadığını, kendisine şike teklifi gelmediğini" belirtti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.