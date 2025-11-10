Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklama talebi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Futbolda bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 1Soruşturma kapsamında, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Müsabaka Sonucunu Etkileme' suçlarından; gazeteci Umut Eken hakkında ise sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı iddiasıyla 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan gözaltı kararı verilmişti.Gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin aktardığı gelişmeye göre; Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın ifade ve sorgu işlemleri tamamlandı.Özkaya ifadesinde, "herhangi bir bahis sitesine üyeliği olmadığını, Eyüpspor - Altınordu maçıyla ilgili yasal bildirimleri yaptığını, Gençlerbirliği kalecisi hakkında gelen bilgiyi Gençlerbirliği kulübü yöneticilerine aktardığını" söyledi.Özkaya kendisine itibar suikasti yapıldığını, suçsuz olduğu halde mağdur edildiğini ifade etti.Kasımpaşa Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Fatih Saraç'a dört soru soruldu. Saraç kendisinin, bahis sitesi üyeliğinin olmadığını, bahis oynamadığını, kendisine şike teklifi gelmediğini" belirtti.