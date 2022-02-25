Bahia otobüsüne patlayıcı maddeyle saldırı!

Brezilya'da Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanan maç öncesinde ev sahibi Bahia'nın otobüsüne patlayıcı madde atıldı. Olayda kaleci Danilo ile Matheus yaralanarak maç kadrosunda çıkarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Bahia otobüsüne patlayıcı maddeyle saldırı!
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25 Şubat 2022 04:06
Brezilya'da Bahia ile Sampaio Correa arasında oynacak maç öncesi akıl almaz bir olay yaşandı.

Maçın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya gelen Bahia takımını taşıyan otobüse patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendiği belirtildi. Otobüs içerisinde bir çok futbolcunun vücudunda kesikler oluşurken kaleci Danilo Fernandes'in gözüne yakın bir yerden yüzünde kesik olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan Danilo Fernandes'in yanı sıra Matheus'un da tedavi altına alındığı ve maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Karşılaşma öncesinde yaşanan olaya rağmen Bahia takımı maça çıkma kararı aldı.

Kaleci Danilo Fernandes'in olaydan sonra çekilen fotoğrafı



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