Bahçeşehir uzatmalarda bitiremedi

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 5. maçında İtalyan kulübü Umana Reyer'e 88-82 yenildi.
Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini, 23-20 Bahçeşehir Koleji önde geçti. Soyunma odasına 42-36 üstünlükle giden ev sahibi ekip, son periyot öncesi de 6 sayılık farkı (66-60) korudu.
Bahçeşehir Koleji, 78-78'lik skorla karşılaşmayı uzatmaya taşıdı ancak Umana Reyer, müsabakayı 88-82 kazandı.
Bahçeşehir Koleji'nde Green'in 22, Perez'in 19 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki 5. karşılaşmasını da kaybetti. Bir maç eksiği bulunan Umana Reyer ise 2. galibiyetini aldı.
Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini, 23-20 Bahçeşehir Koleji önde geçti. Soyunma odasına 42-36 üstünlükle giden ev sahibi ekip, son periyot öncesi de 6 sayılık farkı (66-60) korudu.
Bahçeşehir Koleji, 78-78'lik skorla karşılaşmayı uzatmaya taşıdı ancak Umana Reyer, müsabakayı 88-82 kazandı.
Bahçeşehir Koleji'nde Green'in 22, Perez'in 19 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki 5. karşılaşmasını da kaybetti. Bir maç eksiği bulunan Umana Reyer ise 2. galibiyetini aldı.