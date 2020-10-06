Bahçeşehir, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci maçını da kaybetti

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Rusya'nın UNICS Kazan takımına deplasmanda 89-88 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bahçeşehir, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci maçını da kaybetti
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06 Ekim 2020 21:01
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Rusya'nın UNICS Kazan takımına deplasmanda 89-88 yenildi.

Kazan Basketbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-25 üstün geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 48-47 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte maça ağırlığını koyan UNICS Kazan, farkı açarak son bölüme 70-61 üstün girdi.

Dördüncü çeyrekte oyunda denge sağlayan Bahçeşehir Koleji, bitime 1 dakika kala öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve müsabakadan 89-88 yenik ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini alırken, Rus ekibi ilk kez galip geldi.



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