Bahçeşehir son 16'daki ilk maçını kaybetti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets takımına mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir son 16'daki ilk maçını kaybetti
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26 Ocak 2023 01:44
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets takımına 74-68 yenildi.

Bonn şehrindeki Telekom Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-10 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Telekom Baskets, final periyoduna 63-48 önde girdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Alman ekibi, sahadan 74-68 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ikinci maçında 31 Ocak Salı günü deplasmanda Litvanya ekibi Rytas Vilnius'la karşılaşacak.

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