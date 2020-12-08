Bahçeşehir Koleji'nin ULEB Avrupa Kupası'nda rakibi Partizan Nis

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında 9 Aralık Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Partizan Nis'e konuk olacak.
Stark Arena'daki mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Grubunda oynadığı 8 maçta sadece bir kez kazanabilen Bahçeşehir Koleji, son sırada bulunuyor.
Partizan Nis ise 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.
Stark Arena'daki mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Grubunda oynadığı 8 maçta sadece bir kez kazanabilen Bahçeşehir Koleji, son sırada bulunuyor.
Partizan Nis ise 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.