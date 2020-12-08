Bahçeşehir Koleji'nin ULEB Avrupa Kupası'nda rakibi Partizan Nis

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında 9 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan Nis ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji'nin ULEB Avrupa Kupası'nda rakibi Partizan Nis
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08 Aralık 2020 16:23
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında 9 Aralık Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Partizan Nis'e konuk olacak.

Stark Arena'daki mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Grubunda oynadığı 8 maçta sadece bir kez kazanabilen Bahçeşehir Koleji, son sırada bulunuyor.

Partizan Nis ise 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.

 



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