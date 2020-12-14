Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Umana Reyer

Bahçeşehir Koleji, salı günü Umana Reyer takımını konuk edecek

Haber; AA
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Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Umana Reyer
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14 Aralık 2020 13:40
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 10. ve son hafta maçında salı günü İtalya temsilcisi Umana Reyer'i konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Gruptan çıkma şansını yitiren Bahçeşehir Koleji, bir galibiyet ve 8 yenilgiyle son sırada bulunuyor. Umana Reyer ise 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

 



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