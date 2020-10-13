Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa'da rakibi Joventut Badalona

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahçeşehir Koleji, 14 Ekim Çarşamba günü evinde İspanya'nın Joventut Badalona takımıyla karşı karşıya gelecek.



Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



Bahçeşehir Koleji, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın JL Bourg takımına 99-82, ikinci maçında Rusya'nın UNICS Kazan ekibine 89-88 mağlup olmuştu.



Partizan NIS ve JL Bourg takımlarını yenen Joventut Badalona ise gruba ikide iki yaparak başlamıştı.



Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonda, altışarlı 4 grupta yapılacak 10'ar maç sonunda ilk 4'e giren ekipler, son 16 gruplarına kalacak.



