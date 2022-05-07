Bahçeşehir Koleji, son haftada uzatmalarda kazandı

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'ni uzatmaya giden maçta Yukatel Merkezedendi Belediyesi Basket'i 101-95 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, son haftada uzatmalarda kazandı
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07 Mayıs 2022 00:42
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 90-90 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatmalarında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 101-95 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylemezoğlu

Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Hall 10, Erkan Yılmaz 17, Berkay Candan 22, Oğuz Savaş 3, Kartal Özmızrak 5, Muhammed Baygül 29, Solomon 6, Jones 2, Black 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 14, Lomazs 29, Altan Erol, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar 8, German 21, Thomas 7, Sestina 16

1. Periyot: 26-16

Devre: 45-46

3. Periyot: 68-66

Normal süre: 90-90

Beş faulle çıkanlar: 37.26 Smith (Bahçeşehir Koleji), 38.19 Thomas, 39.48 Lomazs (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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