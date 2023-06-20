Bahçeşehir Koleji, Sinan Atalay'la devam ediyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin güçlü takımlarından Bahçeşehir Koleji, geçen sezon başantrenörlük görevini devralan tecrübeli çalıştırıcı Sinan Atalay ile yeni sezon için sözleşme yenileyerek yola devam kararı aldı. Bahçeşehir, hedefini FIBA Europe Cup'ta tekrar şampiyon olmak olarak belirledi.

Başkanlığını aynı zamanda Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanlığını da yapan Hüseyin Yücel'in üstlendiği Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu için başantrenör Sinan Atalay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Başantrenör Sinan Atalay ve kulüp yönetim kurulunun da katılımıyla yapılan imza töreninde takımın bu sezonki hedefleri de ortaya konuldu.

İmza töreninde kulüp olarak her zaman yerli çalıştırıcılara önem verdiklerini dile getiren

Başkan Hüseyin Yücel, "Sinan hocamız iki yıldır ailemizin içinde kulübümüzü ve takımımızın dinamiklerini çok iyi biliyor. Geçen sezon takımın başına geldikten sonra yakaladığı başarı ivmesiyle yeteneklerini ve başarısını herkese göstermiş oldu. Bu yıl Bahçeşehir Koleji olarak şampiyonluk kupasını ülkemize getirdiğimiz FIBA Europe Cup'ta yeniden mücadele etmeye koçumuzla birlikte karar verdik. İnanıyorum ki kupa bir kez daha ülkemize gelecek. Basketbol Süper Liginde de hedefimiz yarı finale kalmaktır" diye konuştu.

2023-2024 sezonunda da takımın başantrenörlük görevini üstlenen Sinan Atalay ise "Öncelikle başkanımıza ve Bahçeşehir ailesine bana güvendikleri ve inandıkları için teşekkür ederim. Geçen sezon yakaladığımız ivmeyi daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Bu sezon da kupasını gururla kaldırdığımız FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olmaktan dolayı heyecanlıyım. Çok çalışacak, hedefimiz olan başta FIBA Europe Cup'ı tekrar ülkemize getirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

Bahçeşehir Koleji'nde basketbolda geçen sezon başantrenör Erhan Ernak ile yolların ayrılmasının ardından iki sezondur yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Sinan Atalay, takımın başına geçerek sezonu tamamlamıştı. Antrenör değişikliği sonrası sezonu iyi bir ivmeyle bitiren Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 13 galibiyetle dokuzuncu sırada bitirmiş, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de sezona son 16 gruplarında veda etmişti. Bahçeşehir Koleji, geçen yıl FIBA Europe Cup'ta İtalyan ekibi Reggıo Emilia'yı finalde yenerek şampiyon olmuştu.