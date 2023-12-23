Bahçeşehir Koleji, Samsunspor'a şans tanımadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 98-69 yendi.BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılan müsabakanın ilk 3 çeyreği çok çekişmeli geçti. İlk periyodu 29-19 alan Bahçeşehir Koleji, yakaladığı farkı koruyamasa da devre arasına 40-38 üstün girdi. Samsun temsilcisi, toparlandığı ikinci periyottaki iyi oyununu üçüncü çeyreğe de yansıttı. Kırmızı-beyazlı ekip, üçüncü çeyreği 59-58 üstün tamamladı.Maçın son periyotta rakip potaya 40 sayı gönderen ev sahibi ekip, sahadan 98-69 galip ayrıldı.Kırmızı-lacivertli takımda maça ilk 5 başlayan Muhammed Baygül 20, Bouteille 19, Boutsiele 14, Cavanaugh 13 ve Scrubb 10 sayıyla çift haneli skor üretti. Bu oyunculara kenardan gelen Taylor da 17 sayıyla katkı verdi.Konuk ekipte ise Henry'nin 15, Levi'nin 13 ve Kyser'in 12 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligdeki 6. galibiyetini alırken, son sıradaki Samsunspor 11. kez mağlup oldu.