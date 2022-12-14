Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde kayıp

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Surne Bilbao takımına 92-60 yenildi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 23-18 önde tamamlayan İspanyol ekibi, devreye 42-32 üstünlükle girdi.
Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 70-46 galip bitiren Surne Bilbao, karşılaşmayı 92-60 kazandı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 23-18 önde tamamlayan İspanyol ekibi, devreye 42-32 üstünlükle girdi.
Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 70-46 galip bitiren Surne Bilbao, karşılaşmayı 92-60 kazandı.
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