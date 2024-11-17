Bahçeşehir Koleji, sahasında hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 84-73 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, sahasında hata yapmadı
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17 Kasım 2024 15:17
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Salonunda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 84-73 kazandı.
 Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör

Bahçeşehir Koleji: Smith 10, Şehmus Hazer 13, Bouteille 10, Cavanaugh 11, Furkan Haltalı 4, Simonovic 2, Odiase 12, Ponitka 10, Egehan Arna, Massinburg 12, Göktuğ Baş

Darüşşafaka Lassa: Enes Berkay Taşkıran 3, Moore 4, Tinkle 22, Gach 9, Ege Demir 6, Appleby 8, Muhaymin Mustafa 12, Yiğit Onan 9

1. Periyot: 16-19

Devre: 38-31

3. Periyot: 62-49

Beş faulle çıkan: 35.48 Ege Demir (Darüşşafaka Lassa)

 

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