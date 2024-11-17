Bahçeşehir Koleji, sahasında hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Salonunda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 84-73 kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör
Bahçeşehir Koleji: Smith 10, Şehmus Hazer 13, Bouteille 10, Cavanaugh 11, Furkan Haltalı 4, Simonovic 2, Odiase 12, Ponitka 10, Egehan Arna, Massinburg 12, Göktuğ Baş
Darüşşafaka Lassa: Enes Berkay Taşkıran 3, Moore 4, Tinkle 22, Gach 9, Ege Demir 6, Appleby 8, Muhaymin Mustafa 12, Yiğit Onan 9
1. Periyot: 16-19
Devre: 38-31
3. Periyot: 62-49
Beş faulle çıkan: 35.48 Ege Demir (Darüşşafaka Lassa)
Sinan Erdem Salonunda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 84-73 kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör
Bahçeşehir Koleji: Smith 10, Şehmus Hazer 13, Bouteille 10, Cavanaugh 11, Furkan Haltalı 4, Simonovic 2, Odiase 12, Ponitka 10, Egehan Arna, Massinburg 12, Göktuğ Baş
Darüşşafaka Lassa: Enes Berkay Taşkıran 3, Moore 4, Tinkle 22, Gach 9, Ege Demir 6, Appleby 8, Muhaymin Mustafa 12, Yiğit Onan 9
1. Periyot: 16-19
Devre: 38-31
3. Periyot: 62-49
Beş faulle çıkan: 35.48 Ege Demir (Darüşşafaka Lassa)