Bahçeşehir Koleji, sahasında hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 76-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, sahasında hata yapmadı
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27 Ekim 2024 01:29
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 76-70 mağlup etti.
 Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Mesut Öztürk

Bahçeşehir Koleji: Smith 23, Odiase 7, Şehmus Hazer 6, Furkan Haltalı 3, Cavanaugh 5, Ponitka 12, Bouteille 9, Ömer Can İlyasoğlu 2, Simonovic 9, Egehan Arna

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Franke 26, Love 14, Erdi Gülaslan 3, Sajus 9, Bruinsma 11, Gilmore 3, Emircan Koşut 4, Bora Satır, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya

1. Periyot: 20-20

Devre: 43-38

3. Periyot: 60-54

 

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