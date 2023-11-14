Bahçeşehir Koleji, Sabah'ı konuk ediyor

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Çarşamba gübü Sabah'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Bahçeşehir Koleji, Sabah'ı konuk ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2023 13:07
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Çarşamba günü sahasında Azerbaycan'ın Sabah ekibiyle karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Toplam 4 takımın yer aldığı grupta Bahçeşehir Koleji 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla ilk sırada bulunuyor. Azerbaycan temsilcisi Sabah ise 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve averajla grupta son sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye organizasyonda ilk kupasını getirmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery