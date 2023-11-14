Bahçeşehir Koleji, Sabah'ı konuk ediyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Çarşamba günü sahasında Azerbaycan'ın Sabah ekibiyle karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Toplam 4 takımın yer aldığı grupta Bahçeşehir Koleji 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla ilk sırada bulunuyor. Azerbaycan temsilcisi Sabah ise 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve averajla grupta son sırada yer alıyor.
Bahçeşehir Koleji 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye organizasyonda ilk kupasını getirmişti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Toplam 4 takımın yer aldığı grupta Bahçeşehir Koleji 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla ilk sırada bulunuyor. Azerbaycan temsilcisi Sabah ise 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve averajla grupta son sırada yer alıyor.
Bahçeşehir Koleji 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye organizasyonda ilk kupasını getirmişti.
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