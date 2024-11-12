Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm deplasmanında!

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup'ta çarşamba günü Ratiopharm Ulm'a konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm deplasmanında!
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12 Kasım 2024 12:11
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup'ta  A Grubu 8. haftasında çarşamba günü deplasmanda Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.

Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk 7 maçında 6 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan Bahçeşehir Koleji, zirvede yer alıyor.

Ratiopharm Ulm ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

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