Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm deplasmanında!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup'ta A Grubu 8. haftasında çarşamba günü deplasmanda Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.
Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk 7 maçında 6 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan Bahçeşehir Koleji, zirvede yer alıyor.
Ratiopharm Ulm ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.
Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk 7 maçında 6 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan Bahçeşehir Koleji, zirvede yer alıyor.
Ratiopharm Ulm ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.