Bahçeşehir Koleji rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u 91-80 mağlup etti.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ilk galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor da 2. maçında ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Kerem Yılmaz
Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu 8, Muhammed Mustafa Baygül 7, Boutsiele 18, Can Maxim Mutaf 12, Taylor 2, Scrubb 9, Berkay Candan 2, Cavanaugh 17, Ahmet Safa Yılmaz 2, Bouteille 14, Ali Yüceloral
Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan 3, Thomas 8, Efianayi 24, Zoriks 9, Yunus Emre Sonsırma 10, Mahir Ağva 2, Yavuz Gültekin 2, Simmons 10, Aldridge 5, Tayfun Erülkü 7, Murat Kağan Tor
1. Periyot: 29-15
Devre: 46-36
3. Periyot: 68-58
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ilk galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor da 2. maçında ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Kerem Yılmaz
Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu 8, Muhammed Mustafa Baygül 7, Boutsiele 18, Can Maxim Mutaf 12, Taylor 2, Scrubb 9, Berkay Candan 2, Cavanaugh 17, Ahmet Safa Yılmaz 2, Bouteille 14, Ali Yüceloral
Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan 3, Thomas 8, Efianayi 24, Zoriks 9, Yunus Emre Sonsırma 10, Mahir Ağva 2, Yavuz Gültekin 2, Simmons 10, Aldridge 5, Tayfun Erülkü 7, Murat Kağan Tor
1. Periyot: 29-15
Devre: 46-36
3. Periyot: 68-58