Bahçeşehir Koleji rahat kazandı

Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bahçeşehir Koleji rahat kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2023 16:10
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u 91-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ilk galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor da 2. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Kerem Yılmaz

Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu 8, Muhammed Mustafa Baygül 7, Boutsiele 18, Can Maxim Mutaf 12, Taylor 2, Scrubb 9, Berkay Candan 2, Cavanaugh 17, Ahmet Safa Yılmaz 2, Bouteille 14, Ali Yüceloral

Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan 3, Thomas 8, Efianayi 24, Zoriks 9, Yunus Emre Sonsırma 10, Mahir Ağva 2, Yavuz Gültekin 2, Simmons 10, Aldridge 5, Tayfun Erülkü 7, Murat Kağan Tor

1. Periyot: 29-15

Devre: 46-36

3. Periyot: 68-58

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery