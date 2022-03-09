Bahçeşehir Koleji, Portekiz deplasmanında

Bahçeşehir Kolejji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final maçında Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bahçeşehir Koleji, Portekiz deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2022 10:46
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında 10 Mart Perşembe günü Portekiz'in Sporting ekibine konuk olacak.

Pavilhao Joao Rocha Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.

Bu maçın rövanşı 16 Mart Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

İki maç sonunda turu geçen ekip adını yarı finale yazdıracak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.