Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında 10 Mart Perşembe günü Portekiz'in Sporting ekibine konuk olacak.
Pavilhao Joao Rocha Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.
Bu maçın rövanşı 16 Mart Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
İki maç sonunda turu geçen ekip adını yarı finale yazdıracak.
Pavilhao Joao Rocha Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.
Bu maçın rövanşı 16 Mart Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
İki maç sonunda turu geçen ekip adını yarı finale yazdıracak.