Bahçeşehir Koleji'nin rakibi KK Mornar

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında 1 Kasım Çarşamba Günü (yarın) deplasmanda Karadağ'ın KK Mornar ekibiyle karşılaşacak.
Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Toplam 4 takımın yer aldığı grupta iki takım da ilk 2 maçlarında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Toplam 4 takımın yer aldığı grupta iki takım da ilk 2 maçlarında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.