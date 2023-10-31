Bahçeşehir Koleji'nin rakibi KK Mornar

Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki rakibi KK Mornar.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji'nin rakibi KK Mornar
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31 Ekim 2023 15:54
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında 1 Kasım Çarşamba Günü (yarın) deplasmanda Karadağ'ın KK Mornar ekibiyle karşılaşacak.

Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Toplam 4 takımın yer aldığı grupta iki takım da ilk 2 maçlarında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

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