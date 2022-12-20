Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Igokea m:tel

Bahçeşehir Koleji, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son maçında 21 Aralık Çarşamba günü Bosna Hersek'in Igokea m:tel takımına konuk olacak.



Laktasi kentinde yapılacak Igokea m:tel-Bahçeşehir Koleji mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.



Gruptaki ilk maçta Igokea'yı 70-67 yenen Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmandaki karşılaşmayı da kazanıp ikinci sıraya çıkarak play-in turunda saha avantajı elde etmeye çalışacak.



İspanya temsilcisi Surne Bilbao'nun birinciliği ve son 16 turunu garantilediği grupta, Bahçeşehir Koleji 7 puanla üçüncü, Bosna Hersek ekibi 8 puanla ikinci, Çekya temsilcisi ERA Nymburk ise 6 puanla 4. ve son sırada.



Ligde, grup liderleri doğrudan son 16 turuna yükselirken, ikinci ve üçüncü sırayı alacak takımlar son 16 turuna kalmak için play-in oynayacak.





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