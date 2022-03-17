Bahçeşehir Koleji'nin rakibi belli oldu

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı finalinde Hollanda'nın ZZ Leiden takımı ile eşleşti.



FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın yarı final eşleşmeleri belli oldu.



Bahçeşehir Koleji, Hollanda'nın ZZ Leiden takımı ile eşleşirken, İtalyan takımı Unahotels Reggio Emilia ise Danimarka'nın Bakken Bears ile karşılaşacak.



Çeyrek final ilk maçında Portekiz'in Sporting ekibini 73-70 yenen Türk temsilcisi, dünkü rövanş maçını da 66-54 kazanarak, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.



Yarı final karşılaşmaları 30 Mart Çarşamba günü yapılacak. Rövanş maçları bir hafta sonra, 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.



Yarı finallerden galip çıkan iki takım, yine iki maç üzerinden oynanacak olan finalde 2021-22 şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.



Final maçları ise 20 Nisan'da ve 27 Nisan'da yapılacak.





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