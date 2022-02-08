Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Avtodor Saratov!

FIBA Avrupa Kupası 2. tur maçında Bahçeşehir Koleji, Rusya'nın Avtodor Saratov ekibi ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Avtodor Saratov!
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08 Şubat 2022 10:27
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 6. ve son hafta maçında Çarşamba günü Rusya'nın Avtodor Saratov ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

İki takımın da çeyrek finale yükselmeyi garantilediği grupta Bahçeşehir Koleji, oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde mağlup oldu.

Bir maçı eksik olan Avtodor Saratov ise oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Grupta iki takım arasında Rusya'da oynanan ilk maçı Avtodor Saratov, 75-70'lik skorla kazanmıştı.

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