Bahçeşehir Koleji'nden 20 sayı fark

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, Iraklis'i 20 sayı farkla 86-66 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji'nden 20 sayı fark
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10 Kasım 2021 19:16
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında Yunanistan'ın Iraklis takımını 86-66 mağlup etti.

Salon: Ülker

Hakemler: Mart Uuehendrik (Estonya), Bojan Jovanic (Bosna Hersek), Maksim Zhitlukhin (Rusya)

Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 5, Smith 9, Solomon 12, Hall 6, Jones 8, Muhammed Baygül 18, Bentil 11, Oğuz Savaş 6, Erkan Yılmaz 11, Hadi Özdemir, Ali Yüceoral, Ata Ülkü Özben

Iraklis: Douglas 14, Lynch 12, Agravanis 7, Fillios, Kouzeloglou 4, Daniels, Petanidis, Skordilis 8, Papadakis, Stamatis 2, Taylor 2, Woolridge 17

1. Periyot: 24-19

Devre: 45-34

3. Periyot: 62-47


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