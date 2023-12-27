Bahçeşehir Koleji'nde Dejan Radonjic dönemi

Bahçeşehir Koleji başantrenörlük görevine Dejan Radonjic'in getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Bahçeşehir Koleji'nde Dejan Radonjic dönemi
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27 Aralık 2023 18:27
Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevi için Karadağlı çalıştırıcı Dejan Radonjic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Dejan Radonjic!" ifadelerine yer verildi.

Dejan Radonjic son olarak Kızılyıldız başantrenörlüğü görevini yapmıştı.

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