Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Yücel: 'Fenerbahçe Beko maçı bence yılın maçı oldu'

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tur maçları bitmeden çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Bahçeşehir Koleji'nin kulüp başkanı Begüm Yücel, kulübün 2 yıl önce kazandığı bu kupayı yeniden kazanmak istediklerini belirtti.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta Portekiz'in Sporting CP ekibini 99-87 mağlup ederek gruptaki beşinci maçını da kazanan Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur maçlarında mağlubiyet görmeyen tek takım olarak yoluna devam etti.Kulüp Başkanı Begüm Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ay önce göreve gelen başantrenör Dejan Radonjic'le iyi bir ivme yakaladıklarının altını çizdi.Takımın çok iyi gittiğini vurgulayan Yücel,ifadelerini kullandı.FIBA Avrupa Kupası'nı kazanabileceklerini, bu anlamda takıma ve başantrenör Dejan Radonjic'e güvendiğini dile getiren Yücel,açıklamasını yaptı.Ligde oynanan ve son 1.8 saniye kala 3 sayı önde oldukları Fenerbahçe Beko maçında Papagiannis'in kendi sahasından attığı 3 sayılık basketle maçın uzatmaya gitmesinin hatırlatıldığı Begüm Yücel, karşılaşmanın yılın maçı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:Bahçeşehir Koleji olarak hedefleri arasında THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmek olduğunu da aktaran Yücel,dedi.Erkekler Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Emlakjet'le eşleştiklerini ve Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı olan abisi Hüseyin Yücel'le henüz bu eşleşmeyi konuşmadıklarını belirten Begüm Yücel, şöyle devam etti:Süper Lig'de kadın başkan olmak hakkında da konuşan Yücel, şunları kaydetti:Yücel son olarak ileride futbol takımı olan bir kulüpte başkanlık hedefi olup olmamasıyla ilgili olarak daifadelerini kullandı.