Bahçeşehir Koleji, ilk maçta Sporting'i devirdi

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting takımını 73-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Sporx.com
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Bahçeşehir Koleji, ilk maçta Sporting'i devirdi
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11 Mart 2022 03:32
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Portekiz'in Sporting takımını 73-70 mağlup etti.

Başkent Lizbon'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-12 önde geçen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına da 39-34 üstünlükle gitti.

Son çeyreğe 57-49 önde giren Bahçeşehir Koleji, salondan 73-70 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde Sam Dekker 18, Jamar Smith 12 sayı kaydetti.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 16 Mart Çarşamba günü oynanacak.

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