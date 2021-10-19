Bahçeşehir Koleji ikinci galibiyetini istiyor

Bahçeşehir Koleji FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. maçında Iraklis'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji ikinci galibiyetini istiyor
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19 Ekim 2021 10:31
Bahçeşehir Koleji FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 2. haftasında 20 Ekim Salı günü Yunanistan ekibi Iraklis ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Selanik kentindeki Ivanofio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Organizasyondaki ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, yarın kazanarak 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Iraklis ise ilk müsabakasında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'e deplasmanda 71-63 mağlup oldu.


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