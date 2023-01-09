Bahçeşehir Koleji için 'tamam ya da devam' maçı

Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Filou Oostende ile karşılaşacak.
Versluys Dome Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.
İlk maçı sahasında 76-72 kaybeden Bahçeşehir Koleji, rakibini deplasmanda mağlup ederek turu son maça taşımayı amaçlıyor.
Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanan seriyi galip tamamlayacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.
Bahçeşehir Koleji'nin maçı kazanması durumunda, üçüncü ve son karşılaşma 17 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Versluys Dome Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.
İlk maçı sahasında 76-72 kaybeden Bahçeşehir Koleji, rakibini deplasmanda mağlup ederek turu son maça taşımayı amaçlıyor.
Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanan seriyi galip tamamlayacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.
Bahçeşehir Koleji'nin maçı kazanması durumunda, üçüncü ve son karşılaşma 17 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
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