Bahçeşehir Koleji için 'tamam ya da devam' maçı

Bahçeşehir Koleji, salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turunun ilk maçında sahasında 76-72 yenildiği Belçika temsilcisi Filou Oostende'ye konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji için 'tamam ya da devam' maçı
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09 Ocak 2023 14:29
Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Filou Oostende ile karşılaşacak.

Versluys Dome Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

İlk maçı sahasında 76-72 kaybeden Bahçeşehir Koleji, rakibini deplasmanda mağlup ederek turu son maça taşımayı amaçlıyor.

Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanan seriyi galip tamamlayacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Bahçeşehir Koleji'nin maçı kazanması durumunda, üçüncü ve son karşılaşma 17 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.

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