Bahçeşehir Koleji, Gaziantep'i rahat geçti!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 82-74 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, Gaziantep'i rahat geçti!
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16 Nisan 2022 20:27
ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji 82-74 kazandı.


Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Erhan Gürsel

Bahçeşehir Koleji: Hall 1, Erkan Yılmaz 5, Berkay Candan 9, Muhammed Mustafa Baygül 15, Oğuz Savaş 9, Smith 12, Solomon 6, Jones 13, Kartal Özmızrak 9, Dekker 3

Gaziantep Basketbol: Petterson 31, İsmail Cem Ulusoy 2, Luther 9, Gulley 6, Dusan Cantekin 2, Orhan Hacıyeva, Doyle 14, Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan, Kaba 10

1. Periyot: 27-17

Devre: 43-31

3. Periyot: 61-53

5 faulle çıkanlar: 38.41 Gulley, 39.21 Kaba, (Gaziantep Basketbol), 39.32 Muhammed Mustafa Baygül (Bahçeşehir Koleji)

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