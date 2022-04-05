Bahçeşehir Koleji, final için sahada!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finalde 77-71 kazandığı maçın rövanşında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, final için sahada!
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05 Nisan 2022 15:54
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında 6 Nisan Çarşamba günü Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Rakibini deplasmanda 77-71 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, yarınki karşılaşmayı da kazanıp adını finale yazdırmayı hedefliyor. Bahçeşehir Koleji'ne 5 ve altı farkla mağlubiyet de final için yeterli olacak.

ZZ Leiden'ın karşılaşmayı 6 sayı farkla kazanması halinde müsabaka uzayacak. Hollanda ekibi, 7 ve üstü farklarla kazandığı takdirde tur atlayacak. 

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