Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Mornar Bar'a konuk olacak

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Karadağ'ın Mornar Bar takımıyla karşı karşıya gelecek.
Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Organizasyonda oynadığı 3 maçı da kazanan Bahçeşehir Koleji, 4 takımın mücadele ettiği grupta zirvede yer alıyor. İki galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Mornar Bar ise ikinci basamakta bulunuyor.
Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Organizasyonda oynadığı 3 maçı da kazanan Bahçeşehir Koleji, 4 takımın mücadele ettiği grupta zirvede yer alıyor. İki galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Mornar Bar ise ikinci basamakta bulunuyor.