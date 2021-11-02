Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Mornar Bar'a konuk olacak

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karadağ'ın Mornar Bar takımıyla mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Mornar Bar'a konuk olacak
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02 Kasım 2021 11:03
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Karadağ'ın Mornar Bar takımıyla karşı karşıya gelecek.

Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 3 maçı da kazanan Bahçeşehir Koleji, 4 takımın mücadele ettiği grupta zirvede yer alıyor. İki galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Mornar Bar ise ikinci basamakta bulunuyor.


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