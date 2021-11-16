Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nda ZZ Leiden'i ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası son hafta maçında Hollanda'nın ZZ Leiden ekibi ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nda ZZ Leiden'i ağırlayacak
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16 Kasım 2021 15:31
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında Çarşamba günü Hollanda'nın ZZ Leiden ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider Bahçeşehir Koleji, oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

ZZ Leiden ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji, iki takım arasında Hollanda'da oynanan ilk maçı 79-69'luk skorla kazanmıştı.


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