Bahçeşehir Koleji evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji evinde ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 98-90 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji evinde kazandı
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19 Kasım 2023 23:37
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 98-90 yendi.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise altıncı yenilgisini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Murat Ciner

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Mustafa Baygül 14, Boutsiele 20, Scrubb 10, Taylor 17, Cavanaugh 13, Bouteille 13, Akif Egemen Güven 2, Berkay Candan 5, Hadi Özdemir 2, Arca Tülüoğlu 2

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 26, Perez 23, Ray 15, Bruinsma 7, Emircan Koşut 5, Leon Harun Apaydın 10, Gani Erdi Gülaslan, Yesukan Onar 2, Upson 2

1. periyot: 24-15

Devre: 50-41

3. periyot: 74-65

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