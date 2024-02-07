Bahçeşehir Koleji evinde farka koştu

FIBA Avrupa Kupası karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji ağırladığı Jonava'yı 119-79 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji evinde farka koştu
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07 Şubat 2024 23:10
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur altıncı ve son maçında Litvanya'nın Jonava ekibini 119-79 mağlup etti.

Grup lideri olarak çeyrek finale çıkmayı daha önce garantileyen Bahçeşehir Koleji, grup aşamasını 6'da 6 yaparak tamamladı.

Çeyrek finalde ilk maçlar 6 Mart'ta rövanşları ise 13 Mart'ta oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Petr Hrusa (Çekya), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 14, Can Mutaf 6, Bouteille 15, Boutsiele 12, Scrubb 21, Egemen Güven 6, Kartal Özmızrak 11, Egehan Arna 11, Muhammed Baygül, Cavanaugh 12, Arca Tülüoğlu 7, Ahmet Yılmaz 4

Jonava: Furmanavicius 7, Micovic 8, Jogela 21, Lewis 18, Seskus 3, Gandia 17, Kreismontas 5, Raulusevicius, Cernius, Morkunas

1. Periyot: 31-18

Devre: 56-41

3. Periyot: 93-58

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