Bahçeşehir Koleji evinde farka koştu

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur altıncı ve son maçında Litvanya'nın Jonava ekibini 119-79 mağlup etti.



Grup lideri olarak çeyrek finale çıkmayı daha önce garantileyen Bahçeşehir Koleji, grup aşamasını 6'da 6 yaparak tamamladı.



Çeyrek finalde ilk maçlar 6 Mart'ta rövanşları ise 13 Mart'ta oynanacak.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Petr Hrusa (Çekya), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)



Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 14, Can Mutaf 6, Bouteille 15, Boutsiele 12, Scrubb 21, Egemen Güven 6, Kartal Özmızrak 11, Egehan Arna 11, Muhammed Baygül, Cavanaugh 12, Arca Tülüoğlu 7, Ahmet Yılmaz 4



Jonava: Furmanavicius 7, Micovic 8, Jogela 21, Lewis 18, Seskus 3, Gandia 17, Kreismontas 5, Raulusevicius, Cernius, Morkunas



1. Periyot: 31-18



Devre: 56-41



3. Periyot: 93-58



