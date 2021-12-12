Bahçeşehir Koleji evinde Bursa'yı yıktı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor'u 101-80 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji evinde Bursa'yı yıktı
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12 Aralık 2021 15:41
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor'u 101-80 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Ali Köseoğlu

Bahçeşehir Koleji: Jones 2, Hall 11, Smith 12, Berkay Candan 10, Oğuz Savaş 20, Hasan Emir Gökalp 9, Dekker 21, Solomon 12, Hadi Özdemir, Erkan Yılmaz 4

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 28, Needham 11, Akif Egemen Güven 14, Dudzinski 11, Onuralp Bitim 2, Andrews 12, Ömer Utku Al, Brown 2, Ayberk Olmaz, Yağızhan Selçuk

1. Periyot: 25-21

Devre: 49-43

3. Periyot: 72-60


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