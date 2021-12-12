Bahçeşehir Koleji evinde Bursa'yı yıktı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor'u 101-80 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Ali Köseoğlu
Bahçeşehir Koleji: Jones 2, Hall 11, Smith 12, Berkay Candan 10, Oğuz Savaş 20, Hasan Emir Gökalp 9, Dekker 21, Solomon 12, Hadi Özdemir, Erkan Yılmaz 4
Frutti Extra Bursaspor: Freeman 28, Needham 11, Akif Egemen Güven 14, Dudzinski 11, Onuralp Bitim 2, Andrews 12, Ömer Utku Al, Brown 2, Ayberk Olmaz, Yağızhan Selçuk
1. Periyot: 25-21
Devre: 49-43
3. Periyot: 72-60
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Ali Köseoğlu
Bahçeşehir Koleji: Jones 2, Hall 11, Smith 12, Berkay Candan 10, Oğuz Savaş 20, Hasan Emir Gökalp 9, Dekker 21, Solomon 12, Hadi Özdemir, Erkan Yılmaz 4
Frutti Extra Bursaspor: Freeman 28, Needham 11, Akif Egemen Güven 14, Dudzinski 11, Onuralp Bitim 2, Andrews 12, Ömer Utku Al, Brown 2, Ayberk Olmaz, Yağızhan Selçuk
1. Periyot: 25-21
Devre: 49-43
3. Periyot: 72-60