Bahçeşehir Koleji çeyrek finalde

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden'ı deplasmanda 89-87 yenerek çeyrek finali garantiledi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 28-18 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 47-43 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan ZZ Leiden, final periyoduna 69-66 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, başa baş mücadeleye sahne olan son çeyreğin ardından rakibini 89-87 mağlup etti.
Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Bahçeşehir Koleji, son hafta öncesi namağlup lider Pınar Karşıyaka'nın ardından ikinciliği garantileyerek çeyrek finale yükseldi.
Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 28-18 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 47-43 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan ZZ Leiden, final periyoduna 69-66 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, başa baş mücadeleye sahne olan son çeyreğin ardından rakibini 89-87 mağlup etti.
Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Bahçeşehir Koleji, son hafta öncesi namağlup lider Pınar Karşıyaka'nın ardından ikinciliği garantileyerek çeyrek finale yükseldi.