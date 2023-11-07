Bahçeşehir Koleji, Çekya deplasmanında

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında 8 Kasım Çarşamba günü Çekya'nın ERA Nymburk ekibine konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, Çekya deplasmanında
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07 Kasım 2023 13:25
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk ekibiyle karşılaşacak.

Nymburk kentindeki CEZ Sportovni Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Toplam 4 takımın yer aldığı grupta ERA Nymburk 3 maçını da kazandı ve liderlik koltuğunda yer alıyor. Bahçeşehir Koleji ise 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada bulunuyor.

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