Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, deplasmanda Ventspils ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın (11 Mart) Letonya'nın Ventspils takımına konuk olacak.

Haber; AA
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, deplasmanda Ventspils ile karşılaşacak
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10 Mart 2020 13:08
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın (11 Mart) Letonya'nın Ventspils takımına konuk olacak.

Ventspils Olimpiyat Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

İstanbul'da yapılan ilk maçı 78-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, yarınki müsabakadan da istediği sonucu elde ederek yarı finale çıkmaya çalışacak.

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