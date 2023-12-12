Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da galibiyet peşinde!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Sporting CP ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da galibiyet peşinde!
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12 Aralık 2023 15:26
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tur maçında Bahçeşehir Koleji, L Grubu ikinci maçında çarşamba günü Portekiz'in Sporting CP takımına konuk olacak.

Başkent Lizbon'daki Pavilhao Joao Rocha Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, ikinci tur ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 100-90, Sporting CP ise Litvanya ekibi Jonava Cbet'i 91-81 mağlup etmişti.

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