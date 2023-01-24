Bahçeşehir Koleji, Almanya deplasmanında

Bahçeşehir Koleji Erkek Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda J Grubu ilk maçında 25 Ocak Çarşamba günü Almanya'nın Telekom Baskets Bonn takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Telekom Dome Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Türk temsilcisi, organizasyonun play-in etabında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi geçerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.
J Grubu'nda Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya) ve Rytas Vilnius (Litvanya) ile eşleşen Bahçeşehir Koleji, grubunu ilk 2 sırada bitirmesi durumunda adını çeyrek finale yazdıracak.
Telekom Dome Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Türk temsilcisi, organizasyonun play-in etabında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi geçerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.
J Grubu'nda Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya) ve Rytas Vilnius (Litvanya) ile eşleşen Bahçeşehir Koleji, grubunu ilk 2 sırada bitirmesi durumunda adını çeyrek finale yazdıracak.
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