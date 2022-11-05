Bahçeşehir Koleji, Aliağa'yı rahat yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 69-61 yendi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-11 önde geçen ev sahibi ekip, devre arasına 38-29 üstün girdi.
Aliağa Petkimspor, maça ortak olmaya çalışsa da üçüncü periyodu 49-42 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 69-61 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji'nde Kartal Özmızrak, 14 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Kenny Chery'nin 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Ligde Bahçeşehir Koleji, üçüncü galibiyetini aldı, Aliağa Petkimspor ise üçüncü yenilgisini yaşadı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-11 önde geçen ev sahibi ekip, devre arasına 38-29 üstün girdi.
Aliağa Petkimspor, maça ortak olmaya çalışsa da üçüncü periyodu 49-42 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 69-61 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji'nde Kartal Özmızrak, 14 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Kenny Chery'nin 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Ligde Bahçeşehir Koleji, üçüncü galibiyetini aldı, Aliağa Petkimspor ise üçüncü yenilgisini yaşadı.