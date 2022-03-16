Bahçeşehir Koleji, adını yarı finale yazdırdı!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, Portekiz ekibi Sporting'i eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, adını yarı finale yazdırdı!
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16 Mart 2022 21:58
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Portekiz'in Sporting ekibini 66-54 yendi.

İlk maçı da 73-70 kazanan İstanbul temsilcisi, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Marko Vuckovic (Slovenya), Gintaras Maciulis (Litvanya)

Bahçeşehir Koleji: Smith 16, Dekker, Jones, Kartal Özmızrak 12, Oğuz Savaş, Muhammed Baygül 15, Black 12, Berkay Candan 7, Erkan Yılmaz 4, Solomon

Sporting: Downs 9, Omlid 10, Patton 6, Smith 6, Williams 4, Araujo 3, Ventura 6, Tuoyo 10, Fofana, Monteiro, Cardoso, Fernandes

1. Periyot: 15-19

Devre: 28-39

3. Periyot: 41-46

Beş faulle çıkan: 37.31 Tuoyo (Sporting)

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