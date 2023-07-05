Bahçeşehir Kolej'ine ABD'li guard!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bahçeşehir Kolej'ine ABD'li guard!
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05 Temmuz 2023 20:56
Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'ı transfer etti.

 Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Türk Telekom forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Bahçeşehir Koleji formasıyla ter dökeceği belirtildi.

Bahçeşehir Koleji ayrıca Kartal Özmızrak'ın sözleşmesinin bir sezon uzatıldığını duyurdu.



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