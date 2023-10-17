Bahçeşehir'in konuğu ERA Nymburk

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Çekya'dan ERA Nymburk ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir'in konuğu ERA Nymburk
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17 Ekim 2023 14:09
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2023-2024 sezonu D Grubu ilk maçında Bahçeşehir Koleji, çarşamba günü sahasında Çekya ekibi ERA Nymburk'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

D Grubu'nda günün diğer maçında Karadağ ekibi Mornar ile Azerbaycan temsilcisi Sabah ile karşı karşıya gelecek.

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