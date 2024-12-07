Bahçelievler Bld.Spor, deplasmanda rahat geçti

Bahçelievler Bld.Spor, Aydın Büyükşehir Bld.Spor'a set vermeden kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçelievler Bld.Spor, deplasmanda rahat geçti
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07 Aralık 2024 17:20
Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Bahçelievler Belediyespor: 3
 
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Cerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Merve Nur Öztürk, Johnson, Seher Aksoy)

Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Inneh, Buse Ünal, Shemanova, Ceren Nur Domaç, Czyrnianska (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Merve Tanyel, Baird)

Setler: 23-25, 23-25, 21-25

Süre: 104 dakika (37, 35, 32)

 

AYDIN (AA) - Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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