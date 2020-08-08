Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de beşinci oldu

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sezonun ikinci etabı Portekiz'de ilk yarışı 5. sırada bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de beşinci oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2020 21:40
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sezonun ikinci etabı Portekiz'de ilk yarışı 5. sırada bitirdi.

Şampiyonanın ilk ayağı İspanya'da ikinci yarışta birinciliği elde eden Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de Algarve Pisti'nde podyum mücadelesi verdi. 

Milli sporcunun 15. sıradan 5. sıraya kadar yükseldiği yarış, kaza nedeniyle kırmızı bayrakla durduruldu ve Bahattin Sofuoğlu ilk yarışı beşinci olarak tamamladı. 

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Can Öncü, aynı pistte çıktığı sezonun üçüncü ayağının ilk yarışında 17. sıradan 8. sıraya kadar yükseldi ancak düşerek yarış dışında kaldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için