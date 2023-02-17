Bahattin Sofuoğlu'nun kaskı depremzedeler için satıldı!

Bahattin Sofuoğlu'nun depremzedeler için açık artırmaya çıkardığı kaskı 31 bin avroya satıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahattin Sofuoğlu'nun kaskı depremzedeler için satıldı!
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17 Şubat 2023 21:27
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım için açık artırıma çıkardığı kaskı 31 bin avroya satıldı.

Milli sporcu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, açık artırıma çıkardığı kaskının depremzedeler için satın alındığını belirterek, "Deprem bölgesinde kullanılmak üzere satışa çıkardığım imzalı şampiyonluk kaskımı İbrahim Kaya açık arttırmada 31 bin avro teklifi ile satın aldı. Geliri AFAD'a bağışladım. Vesile olduğu için kendisine ve teklif veren herkese teşekkür ederim. Tek yürek Türkiye." ifadelerini kullandı.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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