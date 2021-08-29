Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayak ikinci yarışını kazandı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayağındaki ikinci yarışı birinci tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayak ikinci yarışını kazandı
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29 Ağustos 2021 16:43
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayağındaki ikinci yarışta birinci oldu.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Supersport 300 sınıfında mücadele eden Bahattin, dün yapılan ilk yarışta olduğu gibi bugün de podyumun zirvesine çıktı.

Bahattin, Mugello Pisti'nde düzenlenen 11 turluk mücadeleyi, İtalyan Matteo Vannucci'nin önünde ilk sırada bitirdi.

Pilotlar klasmanındaki puanını 160'a yükselten Bahattin, Vannucci'nin (206) arkasında 2. sırada yer aldı.


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